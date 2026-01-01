Земетресение с магнитуд 4,3 по скалата на Рихтер беше регистрирано близо до град Елбасан, Централна Албания, съобщи албанският Институт по геонауки (IGJEO).
Трусът е станал снощи в 21 ч. местно време (22 ч. българско време) на дълбочина 17,9 километра, като епицентърът му е бил село Раса до Елбасан.
⚠Preliminary info: M4.3 #earthquake (#tërmet) about 30 km NW of #Fier-Çifçi (#Albania) 2 min ago (local time 20:00:04). Updates at:— EMSC (@LastQuake) February 24, 2026
В района са регистрирани и два вторични труса с магнитуд 2,7 и 2,6.
По информация на Албанското радио и телевизия земетресението е било усетено в столицата Тирана и град Люшня, като не се съобщава за ранени или материални щети.