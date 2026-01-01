Димитър Бербатов официално стана съветник по въпросите на младежта и спорта на служебния министър-председател Андрей Гюров.

МС

Бербатов – емблематично име в българския и световния футбол, ще подпомага дейността на премиера и правителството в разработването и реализирането на политики, свързани със спорта, активния начин на живот и развитието на младите хора в страната. Припомняме, че Гюров обяви състава на своя кабинет на 18 февруари.

МС

„С чувство за отговорност към развитието на спорта в България поемам ролята на съветник по въпросите на младежта и спорта. Приемам този ангажимент без възнаграждение, воден единствено от желанието да допринеса с опита и енергията си за изграждането на устойчива и дългосрочна политика в тази сфера“, заяви Димитър Бербатов.

МС

Като първа стъпка в новата си роля Димитър Бербатов стартира мащабна инициатива за диалог със спортната общественост. До всички лицензирани спортни федерации ще бъде изпратена стратегическа анкета, целта на която е да бъде събрана обективна информация за състоянието на различните спортове, нуждите на клубовете и предизвикателствата пред развитието на детско-юношеския спорт. На базата на събраните данни ще бъде изготвен задълбочен анализ от специалисти. Според Бербатов именно този анализ може да изгради стабилната рамка, върху която едно редовно правителство да стъпи, за да изгради цялостна и дългосрочна политика в сферата на младежта и спорта.

„Спортът трябва да бъде национална стратегия. Когато премиерът е ангажиран със спорта, това е категоричен знак, че държавата ще полага целенасочени грижи за насърчаване на спортните дейности у нас“, каза Димитър Бербатов по време на първия си разговор с премиера.

„Спортът дава гаранции не само за физическо и психическо здраве – той изгражда характери, личности и силно общество“, категоричен бе премиерът Андрей Гюров.

Припомняме, че доц. Димитър Илиев стана служебен министър на спорта в кабинета на Андрей Гюров. На 19 февруари президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Гюров.

Кой е Димитър Бербатов

Димитър Бербатов е български бивш професионален футболист, който е играл като нападател. Роден на 30 януари 1981 г., той е широко смятан за един от най-великите български футболисти на всички времена. Бербатов започва кариерата си в ЦСКА София, преди да премине в Байер Леверкузен. Впоследствие постига значителен успех в Англия с Тотнъм Хотспър и Манчестър Юнайтед, като печели две титли на Висшата лига и Купата на лигата. По време на престоя си във Висшата лига, той става голмайстор на лигата през сезон 2010-11. Той също така играе за Фулъм, Монако, ПАОК и Керала Бластърс преди да се оттегли. Бербатов държи рекорда за най-много награди Футболист на годината на България, печелейки отличието седем пъти, и е голмайстор номер едно за националния отбор на България с 48 гола.