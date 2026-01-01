Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев припомни пред журналисти, че тази вечер предстои протест срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

"Преди повече от 6 месеца му изтече мандатът, да подканим ВСС да спре да къса минискуси, да започне да си върши работата, за която получават заплати от 7 500 евро месечно и да отстранят Сарафов, да назначат нов главен прокурор", каза Василев.

Той бе запитан как са избрани всички нови 28 областни управители. "Не съм ги избирал аз, честни избори означава МВР да спрат купения вот, ГЕРБ и ДПС купуват вот, той трябва да бъде спрян, за целта всичките чадъри, назначени от Калин Стоянов, трябва да бъдат махнати от МВР", обясни Василев.

Той коментира и случая "Петрохан". "Има изискано вече международно разследване, което е единственият начин да се разбере истината напълно и изцяло. Не вярвам на българската прокуратура", каза още той.

Василев отговори на обвиненията на ИТН. "Има такъв народ" в истерията си, че няма да влязат в парламента вече станаха "Имаше такъв народ", заяви Василев.

Той коментира и ръста на инфлацията у нас. "Ако погледнете ръста на инфлацията + ръста на икономиката е значително над 5%. Това означава, че и приходите от ДДС, както и всички останали данъчни осигурителни приходи са нараснали над 5%", обясни Василев.

"Данните, които се изнесоха при влизането на новия финансов министър към средата на февруари, има дефицит от 900 млн. евро. Това не се е случило в последните 30 години. Знаем, че януари месец е бил на излишък 200 млн., което означава, че февруари са правени масово ударно разплащания", заяви Василев.