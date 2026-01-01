Седмицата започна с рокади във властта. Служебното правителство освободи всички областни управители и назначи 28 нови областни управители.

Реакциите след смяната на местните власти не закъсняха и дойдоха от политици, политолози и социолози.

Служебното правителство освободи всички областни управители – ето кои са новите

Пиарът на ГЕРБ Никола Николов

"Тази вечер, по тъмно, Гюров смени 28 от 28 обл. управители. Всички са ПП-ДБ! Вече е сигурно изборите няма да бъдат честни. Това написа ПР на ГЕРБ Никола Николов в профила си в социалните мрежи.

„Всички, които са назначени на техните места са само от ПП-ДБ! Тази политическа хунта не е спечелила изборите и няма право да провеждат подобен преврат“, подчерта Николов.

Според него от това действие на служебното правителство „категорично и завинаги стават ясно най-малко две неща“.

„Първо, Андрей Гюров не е независим, а марионетка на ПП-ДБ! Служебният кабинет няма да организира честни избори по правилата, а изборите ще бъдат политическа вакханалия на ПП-ДБ“, предупреди Никола Николов.

Той публикува и списъка на новите областни управители и тяхната политическа ангажираност:

„Както се казва - по делата им ще ги познаете… И най-вече - Андрей Гюров“, обобщава Никола Николов.

Депутатът от ГЕРБ Росица Кирова

"Избухнаха! С новоназначените 28 областни управители, ПП-ДБ безсрамно взривиха претенцията си за неучастие в служебната власт. Всичките 28 назначени са техни явни представители и това съвсем не е лошо. Това написа във Фейсбук председателят на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество и депутат от ГЕРБ Росица Кирова

"При доверие от 10,9% да поискаш лакомо 100% от властта, без да си дадеш сметка за собствените си ограничения едва ли е проява на добър вкус. Но какво пък, така поне на третия ден илюзията за неучастието им в служебния кабинет приключи", пише още тя.

Председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Наталия Киселова

"Има два типа служебни правителства - експертни и такива, които са по-близо до определени партии и коалиции. От повече от 10 години насам сме свидетели по-скоро на втория тип служебни правителства. Те имат политическа физиономия, много често тя е дясна. Можем да направим логичния извод, че смяната на определени длъжности в рамките на изпълнителната власт или близки до нея, беше очаквано. Не виждам защо някой трябва да е изненадан. Берем плодовете на реформата от 2023 г." Това каза в студиото на "Денят започва" по БНТ председателят на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Наталия Киселова.

Социологът Кольо Колев

От това, че кабинетът сменя областните управители не може да се съди какви ще бъдат изборите. Сменя се началството, но не и принципите. Иначе ситуацията изглежда много революционна. Това обаче се случва регулярно и трябва да свикнем. Изпълнителната власт се стреми да разпространи своето влияние чрез такава смяна. Това каза социологът Кольо Колев в ефира на „Здравей, България” по NOVA.

Той посочи, че пълната смяна на шефовете на МВР не трябва да се случва, тъй като може да се предположи, че част от тях вършат добре работата си.

Първи рокади: Министър Дечев иска оставка на главния секретар на МВР

Колев смята, че областните управители имат своето влияние по време на изборите, тъй като могат да изпращат сигнали за нарушения. Буруджиева обаче подчерта, че нито областните управители, нито полицията са ключови по време на вота.

Политологът Татяна Буруджиева

Смяната на всички областни управители е необичайна практика, смята политологът Татяна Буруджиева. Тя беше категорична, че всяко служебно правителство е политическо, но не би трябвало да формира политики, тъй като не е избрано от гражданите.

Комуникационният експерт Георги Куртев

Според комуникационния експерт Георги Куртев администрацията трябва да работи в синхрон с управляващите, независимо колко време са на власт. По негови думи, ако целта е да се промени нещо съществено, кабинетът трябва да действа радикално.

Куртев каза, че полицията е наясно с това кой купува и продава гласове и е важно да действа. Буруджиева изрази съгласие.