Криминално проявеният Богдан Богданов, на 28 години от Шумен, е задържан и обвинен в причиняването на смъртта на 26-годишния местен жител Александър Пенчев, който бе намерен мъртъв в изоставена сграда в града след издирване по молба на близките му.

Това съобщиха на пресконференция директорът на Областната дирекция на МВР ст. комисар Георги Гендов и окръжният прокурор на Шумен Орлин Куздов. Георги Гендов припомни, че на 8 март жена е съобщила, че брат ѝ е в неизвестност от следобедните часове на предишния ден, след което е обявен за издирване.

На 10 март, преди обед, е открито тялото на 26-годишния Александър Пенчев в недостроената сграда на Старческия дом в квартал „Боян Българанов“ в Шумен. Незабавно са започнати процесуално-следствени действия под надзора на прокуратурата. На място бе и съдебен лекар, който излезе със заключение, че няма травматични увреждания по тялото на починалия мъж.

След извършена аутопсия на следващия ден е установено, че причината за смъртта на 26-годишния мъж е масирана кръвозагуба в коремната кухина, която най-вероятно се дължи на травматични увреждания.

Незабавно са започнати действия по изясняване на механизма на случилото се. Установено е, че Александър Пенчев в следобедните часове на 7 март е бил с 28-годишния мъж от Шумен. Между двамата е възникнал спор, в резултат на който е започнало пререкание и са нанесени удари на Пенчев, които впоследствие са довели до смъртта му.

"В следобедните часове на 13 март е задържан 28-годишният мъж в полицейското управление в Шумен. Той е разказал механизма на случилото се след проведени с него беседи и е посочил мястото, където е укрил вещите, които е отнел от Александър Пенчев. На задържания в събота са му повдигнати обвинения“, уточни Гендов.

Тялото на Александър Пенчев е открит след преглед на видеокамери. Поводът той и Богдан Богданов да бъдат заедно е да пушат чай с наркотично вещество. Под влиянието на тези вещества е възникнала колизия между двамата.

Според обяснението на обвиняемия, пострадалият му духнал в лицето, докато пуши и той го ударил в слънчевия сплит. След това пострадалият изохкал и му казал, че не може да диша. Обвиняемият твърди още, че оставил Александър Пенчев жив и си тръгнал, каза прокурор Куздов.

По думите му обвинението, на база известните до момента факти и обстоятелства, е за причиняване на средна телесна повреда, от която е последвала смърт, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3 до 10 години.

Наблюдаващият прокурор е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ до завеждането му в съда за 72 часа. Предстои да се внесе искане за разглеждане за взимане на постоянна мярка „задържане под стража“ от Окръжния съд в Шумен.

Ще допуснем още една съдебно-медицинска експертиза, за да установим с точност времето на настъпването на смъртта. Ако смъртта на Александър Пенчев е настъпила след един удар, обвинението ще бъде за умишлено убийство, където предвиденото наказание е 15 -20 години „лишаване от свобода“, доживотен затвор, включително и без замяна. „Ще допуснем нова експертиза.

Към настоящия момент, за два - три дни, имаме факти и обстоятелства, предвиждащи обвинение за причиняване на средна телесна повреда, от която е последвала смърт“, уточни Куздов.

Обвиняемият Богдан Богданов е осъждан шест пъти. Два пъти е бил в затвора. Изтърпял е всичките си наказания и от 3 юни 2025 година е на свобода. Присъдите на мъжа са държане или разпространение на наркотични вещества, съобщи още окръжният прокурор на Шумен Орлин Куздов.