Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи днес на пресконференция след среща с унгарския премиер Петер Мадяр, че неговата страна ще може да получи 16,4 милиарда евро от спрените средства от европейския бюджет, предава кор. на БТА Николай Желязков.

Мадяр поясни, че Унгария и ЕК са постигнали политическо споразумение по необходимите законови промени, за да може неговата страна да започне да получава преводите от ЕС. По неговите думи това е огромен успех и предвижда приход, равен на 13 на сто от националния бюджет.

Той уточни, че от Унгария се очаква да промени законите за борба с корупцията и за създаване на комисия за отнемане на противозаконно придобито имущество. Мадяр обеща много бързо неговата страна да се присъедини към Европейската прокуратура. Постигнахме исторически пробив и сме много благодарни, каза той.

Вече усещаме силен вятър на промяната в Унгария, 12 април ще остане в паметта ни дълго, унгарците направиха ясен избор за Европа и демокрация, каза Фон дер Лайен. Ще работим за доброто на Унгария и на ЕС, много работа беше свършена за кратко време, пазарите забелязаха това, посочи тя.