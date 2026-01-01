Бившият министър на вътрешните работи и депутат от ПП Бойко Рашков съобщи, че по неофициална информация украинският инвеститор Олег Невзоров, свързан с "нелегалния град" край Варна е напуснал България.

По думите му „КУБ Корпорация“ е отложила обявен брифинг или пресконференция, на която е трябвало да коментира обществените въпроси около изграждането на „секретния или някакъв друг град“ във Варненско.

„Изведнъж се оказа, че няма да има такива пресконференции“, каза Рашков.

Той заяви, че е постъпила непотвърдена информация, според която Невзоров може да е напуснал страната в късните следобедни часове в четвъртък през някой от северните гранично-контролни пунктове.

„До момента не е потвърдено дали се намира в България или не се е завърнал в страната си“, посочи още депутатът.

Рашков коментира и информация за действия на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) по случая. По думите му в централата на агенцията е било проведено съвещание, на което високопоставен служител е внесъл мотивирано предложение за изгонването на Олег Невзоров от страната.

Той постави въпрос защо само няколко дни след издаването на заповедта от председателя на ДАНС е била подписана друга, с която първата е отменена.

„Какви са били данните и фактите, за да се издаде заповед за изгонването на Олег Невзоров от страната, тъй като това може да стане само ако е имало информация, че националната сигурност е била застрашена“, заяви Рашков.

Според него отговори по темата трябва да дадат ръководството на ДАНС и бившият премиер Росен Желязков. Рашков посочи още, че докладът на ДАНС, изпратен до бившия председател на парламента Наталия Киселова, не е достъпен за народните представители от ПП и те не знаят какво съдържа.

Бившият вътрешен министър коментира и въпроса със сделките за имотите в комплекса. По негови думи по първоначална информация към момента липсват изповядани сделки в публичния регистър, въпреки че се твърди, че част от сградите са населени.

„До момента официално такива документи ние не откриваме“, каза той.

По думите му това поставя въпроси относно законността на построените сгради. Рашков подчерта, че ако документацията е изрядна и отговаря на законовите изисквания, няма пречка български граждани да закупят имоти, а сделките да бъдат вписани официално в Агенцията по вписванията.