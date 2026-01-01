Районният съд в Дупница наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, на 62-годишен мъж, обвинен в домашно насилие над съпругата и дъщеря си, както и в нарушаване на съдебна заповед за защита.

Според Районна прокуратура – Кюстендил, териториално отделение Дупница, на 27 май 2026 г. в Дупница Б. С. е причинил леки телесни повреди на съпругата и дъщеря си. По данни на обвинението той нанесъл юмручни удари по главата и тялото на съпругата си и я блъскал на пода, а на дъщеря си нанесъл удар в гърдите и ритници.

Прокуратурата твърди още, че мъжът е нарушил заповед за защита от домашно насилие, издадена от Районния съд в Дупница на 14 април 2026 г., с която е бил задължен да се въздържа от насилие спрямо съпругата си.

По време на заседанието защитата поиска по-лека мярка за неотклонение, а обвиняемият заяви, че действията му са били продиктувани от самоотбрана.

Съдът обаче прие, че от събраните до момента доказателства, включително свидетелски показания и медицинска документация, може да се направи обосновано предположение за съпричастността му към престъпленията, за които е привлечен като обвиняем.

Магистратите отбелязват, че макар повдигнатите обвинения да са за по-леки престъпления, за тях е предвидено наказание „лишаване от свобода“. Според съда съществува реална опасност мъжът да извърши ново престъпление, тъй като е осъждан многократно, включително ефективно, а срещу него има и висящи съдебни и досъдебни производства.

В мотивите си съдия Ели Скоклева посочва, че множеството осъждания и незачитането на правовия ред разкриват висока обществена опасност на обвиняемия и налагат вземането на най-тежката мярка за неотклонение.

Определението на Районния съд в Дупница подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Кюстендил в тридневен срок.