Дрон удари жилищна сграда в румънския град Галац, в близост до границата с Украйна, като двама души са получили леки наранявания, съобщи рано тази сутрин румънската Главна инспекция за извънредни ситуации (IGSU) в публикация във Фейсбук, предаде Ройтерс.

Според инспекцията дронът се е ударил в апартамент на 10-ия етаж, като е предизвикал пожар. На снимки се виждат пожарникари на мястото и отломки, разпръснати по земята.

В публикацията се добавя, че целият експлозивен заряд на дрона се е взривил и около 70 души са били евакуирани. Не се съобщават допълнителни подробности за дрона, но се посочва, че накрая пожарът е бил потушен.

A Russian drone has struck a building in the eastern town of Galati, Romania.



Overnight in Galați, Romania, the inevitable finally happened. A Russian suicide drone crossed into NATO airspace, slammed into a 10-story residential building, exploded, and sent two innocent European…

В друг инцидент дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селището Басешти в окръг Марамуреш в северозападната част на Румъния, а районът е бил обезопасен, съобщи късно снощи румънската телевизия "ТВР", позовавайки се на местните власти.

Властите разследват произхода на дрона, който според телевизионния репортаж има размах на крилете около 3 метра, както и обстоятелствата, при които е попаднал в района, допълва "ТВР".

Руски дрон е навлязъл във въздушното пространство на Румъния и се е разбил на покрива на жилищен блок в югоизточния град Галац, което е предизвикало пожар, съобщи тази сутрин в изявление румънското министерство на националната отбрана, цитирано от Ройтерс.

Междувременно местните власти в Южна Украйна съобщиха, че пристанището на град Измаил, който се намира в Одеска област, е било атакувано от няколко дрона в ранните часове тази сутрин, съобщи Ройтерс.

Агенцията посочва, че в Измаил, близо до румънската граница, се намира най-голямото украинско пристанище на река Дунав и градът е често набелязвана стратегическа локация.