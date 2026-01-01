Дрон се разби в Румъния в събота след руски удари в съседна Украйна близо до река, разделяща двете страни, съобщиха властите, добавяйки, че над 200 души са били евакуирани.

Румъния, член на НАТО, многократно е била свидетел на нарушаване на въздушното си пространство и падане на фрагменти от дронове на територията ѝ след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Но това е първият път, когато отломки от руски дронове са причинили материални щети на нейна територия, според местните медии.

„В сутринта на събота, 25 април, руските сили възобновиха атаките с дронове срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, близо до речната граница с Румъния в окръг Тулча“, се казва в изявление на министерството на отбраната. „Дрон се разби в населен район“ с „възможен взривен заряд“, съобщиха службите за спешна помощ в отделно изявление. Няма съобщения за жертви, но електрически стълб и стопанска постройка на къща са повредени, съобщиха властите, добавяйки, че доставките на газ в района са били прекъснати като предпазна мярка.

Външната министърка Оана Цою е привикала руския посланик, се казва в изявление. През 2025 г. Румъния прие закон, който ѝ разрешава да сваля дронове, нарушаващи въздушното ѝ пространство, но досега не са предприети подобни действия.