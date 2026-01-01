Авария на стар водопровод в район "Южен" в Пловдив остави за половин час града без вода, каза Йордан Чемишев, говорител на ВиК -Пловдив.

Аварията е станала малко преди 10:00 ч. Спукан е стар етернитов водопровод в района на бул. "Цар Борис III Обединител" до Професионалната гимназия по механотехника "Проф. Цветан Лазаров" и базата на Общинско предприятие „Чистота“.

Чешмите по високите етажи на града пресъхнаха за около 30 минути, посочи Чемишев.

Все още не е възстановено водоподаването в район "Южен", където е аварията, каза още той и уточни, че се работи по отстраняването ѝ.