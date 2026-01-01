12-годишно момче падна от атракцион в столичния квартал „Младост“ 3, научи DarikNews от свои източници.

Инцидентът е от 2 юни 2026 г. около 16:00 часа. Пристигналият в рамките на 15 минути екип на Спешна помощ е установил травма в областта на гърдите.

Детето откарано в „Пирогов“, където е потвърдена контузия на гръден кош. Момчето е освободено за домашно лечение без опасност за живота.

Извършената проверка е установила, че атракционът разполага с всички необходими разрешителни, техническа документация и мерки за безопасност, съобразени с действащите нормативни изисквания. Според свидетели детето е опитало да слезе от атракциона в движение.

В района на парка в „Младост“ 3 е разположен лнапарк във връзка с МЛАДОСТ ФЕСТ 2026. Паркът е пълен с посетители през целия ден, като програмата включва концерти, турнир по футбол, шах турнир, демонстрации по хокей на трева, хоротека, храна и напитки.