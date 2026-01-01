Трайно решение на кризата с боклука ще има, когато бъдат подписани всички дългосрочни договори, имаме нови кофи, техника, и цялата система заработи, заяви пред NOVA кметът на София Васил Терзиев.

Той добави, че това е процес, който ще продължи и тази, и следващата година. Като краен резултат ще спестим няколкостотин милиона евро на софиянци от договорите и ще има по-качествена услуга, изтъкна той. Терзиев обясни, че договорите за сметопочистване ще се разминават във времето, за да не бъде Общината никога повече притискана с това, че всички изтичат по едно и също време.

По думите на Терзиев, криза с боклука няма, но предизвикателства с качеството на услугата имаше и те намаляват. В „Слатина, „Изгрев“ и „Подуяне“ сме близо до решаване на проблема, като в „Изгрев“ и „Подуяне“ започна поетапно да се изпълнява не само сметосъбирането, но и почистване, отпушване на шахти, миене, разясни той. В „Слатина“, където е имало най-много предизвикателства, нещата вече изглеждат значително по-добре.

За детските градини можем донякъде да се справим със собствени средства, тъй като не предстои в следващите години мащабно строителство, обясни столичният кмет. Проблемите по-скоро са свързани с персонала, с оптимизиране процеса за компенсации, но по-голямото предизвикателство е преминаването към едносменен режим на обучение. За 2027-2031 г. имаме нужда от подкрепа от държавата, тече разговор в тази посока, има разбиране, надяваме се да го видим в бюджета, допълни Васил Терзиев. От началото на мандата му 18 детски градини са въведени в експлоатация, десет се строят и ще бъдат скоро довършени, проектират се още редица, работи се с инвеститори.

Във връзка с проблемите в градския транспорт кметът отбеляза, че е постигнато съгласие със синдикатите за увеличение на заплатите, но то ще е по-малко от предходните години, тъй като в момента такива са възможностите. Нужни са 12-13 млн. евро за охрана на метрото, правим стъпки за 145 нови превозни средства – трамваи, тролейбуси, електробуси, автобуси, за качествена транспортна услуга, посочи още Терзиев.

„Лято на паветата“ е една от многото инициативи, за да стане градът по-приветлив, обясни идеята кметът. През август се предвижда през почивните дни районът от т.нар триъгълник на властта до „Св. Ал. Невски“ да бъде пешеходна зона, като по „Раковски“ ще продължават да вървят коли, уточни той. Според него това не би трябвало да затруднява трафика.