Седемнадесетгодишно момиче беше арестувано в Италия, след като изразило готовност в интернет да стане мъченица в името на Аллах, предаде АНСА.

Момичето е било арестувано близо до град Павия. Тя е посещавала групи, вдъхновяващи се от джихадистите и открито е заявявала в тях подкрепа за „Ислямска държава“. В онлайн чатове с връстници, в това число и с чужденци, вероятно свързани с ИД, момичето е изразявало именно желание да стане мъченица в името на Аллах.

Разследването е показало, че момичето е свалило на компютъра си наръчник за изработване на самоделно взривно устройство, в това число и пояси с експлозиви.