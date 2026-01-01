Бомбената заплаха срещу Университетската болница в Братислава, отправена чрез анонимен сигнал тази сутрин, не е потвърдена, заяви говорителят на полицията в словашката столица Михал Шейф. Той добави, че случаят се разследва, предаде словашката новинарска агенция ТАСР.

„Рано тази сутрин получихме сигнал относно предполагаемо поставяне на взривно устройство. Сигналът беше подаден по електронен път. Тъй като местоположението на предполагаемото устройство не беше ясно, полицейските служители извършиха необходимите процедури в тясно сътрудничество с екипа за управление на кризи в Университетската болница в Братислава. Претърсванията не дадоха резултати, като случаят се разглежда от служители от Районна дирекция на полицията в Братислава“, заяви Шейф.

Говорителката на болницата Ева Клиска заяви, че болницата не е предприела евакуация.