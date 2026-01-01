Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова откри реновирания със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост Дом за стари хора в боляровското село Воден. Неговата модернизация започна през април миналата година и е на стойност 1,5 млн. евро.

„Дошла съм, за да покажа на цяла България как една относително малка, погранична община се възползва от всички възможности, които Министерството на труда и социалната политика, най-често през европейското финансиране, може да предостави на местната власт, на общините и най-вече на хората“, каза при откриването министър Ефремова.

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„За мен е огромно удоволствие да празнуваме един повод, който дава абсолютна увереност не само на Министерството на труда и социалната политика, но и на местната власт, че вие ще живеете в по-качествени и по-добри условия“, обърна се към живеещите в дома възрастни хора социалният министър.

Домът за стари хора функционира отпреди 17 години, когато за нуждите на социалната услуга е пригодена сградата на бившето училище в селото. В него са настанени 30 възрастни хора.

„Застаряващо население има доста на територията на общината. Ние полагаме изключителни грижи тези хора да бъдат при по-добри условия и да прекарат старините си много по-достойно“, каза кметът на Болярово Христо Христов.

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„Домът беше построен през 2009 г., а сега, благодарение и на усилията на Общината и възможностите за финансиране, е основно ремонтиран, обновен, с много по-добри условия за хората, които са потребители“, посочи Христов. Той уточни, че по проекта са инвестирани над 1,3 млн. евро, а още 130 хил. евро допълнително са вложени в оборудване и обзавеждане.

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Извършено е цялостно обновяване на условията за живот, подобрена е енергийната ефективност, създадена е достъпна среда, а помещенията са оборудвани и обзаведени с нови мебели и необходимата техника. В двора на социалната институция са оформени кътове за отдих с беседки, за двигателна активност, цветни алеи, зеленчукова градина.

На откриването на обновения Дом за стари хора присъстваха също областният управител на Ямбол Георги Чалъков, народните представители от ямболския регион Стоян Петков и Иван Димитров, както и ресорният заместник-кмет на община Болярово по социалните дейности Нина Терзиева, кметът на село Воден Стоянка Чакърова.