В землищата на селата Драганица и Черкаски в община Вършец пламна пожар на площ от около 800 декара, като огънят е обхванал смесена гора, сухи треви и храсти.

Това съобщи директорът на Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана комисар Венцислав Райков.

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В борбата с огъня са се включили осем екипа на пожарната от Монтана, Берковица и Вършец, а също доброволно формирование към община Вършец, доброволци и лесничеи от Държавното горско стопанство в Берковица.

Към момента пожара е локализиран, но още има отделни огнища, които се гасят. На място работят шест екипа на пожарната, доброволци и горски служители. Причините за пожара и размера на нанесените щети ще се изясняват след потушаването на огъня, посочи комисар Райков.

Пожарът в гора е втори за това лято, като първият беше низов и не е унищожил напълно гората край село Владимирово в община Бойчиновци, която е засегнал. През тази година в горещите дни на юли и август в област Монтана са потушени пет-шест пожара в сухи треви в полета и планини.