Скелет на неочаквано място изненада археолозите при проучването на новооткритата привратна късноантична кула в Деултум, Това съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

Черепът и костите са открити в питос/долиум - голям керамичен съд за съхранение на храни; при това положението на тялото недвусмислено показва, че човекът се е озовал там, защото е бил изплашен и е търсел къде да се скрие.

Откриха нови артефакти в Деултум (ВИДЕО)

„Има следи от силен пожар, вероятно предизвикан от вражеско нападение, Деултум е атакуван многократно през ІV-VІ век", коментира ръководителят на разкопките проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН).

Човекът е намерил убежище в питоса, свил се е там с колене, долепени към брадичката и лице, насочено надолу. В дясната ръка е стискал железен нож, имал е и втори, по-малък, окачен на халка, но не е бил воин.

Archaeologia Bulgarica

Не е правил опити да излезе, вероятно се е задушил при пожара. Отсега можем да кажем, че скелетът е на млад човек, но ще знаем повече след антропологичния анализ. Предстои и уточняване на датировката на нападението.