Папа Лъв Четиринадесети, който бе изписан от болница вчера - четири дни след като бе опериран от рак на белите дробове, благодари на вярващите за подкрепата и обеща да възобнови постепенно своята дейност, предаде Франс прес.

Главата на Римокатолическата църква се появи днес на публично място за първи път след хирургичната интервенция, като отправи от балкона на Апостолическия дворец във Ватикана традиционната неделна молитва Ангел Господен.

"Искам да благодаря на всички, които се молеха за мен през последните дни. Наистина усетих вашата подкрепа, благодаря ви", обърна се към хилядното множество, събрало се на площад "Свети Петър" във Ватикана, 71-годишният папа. Той спомена изрично медиците, които са се грижили за него в болница "Джемели" в Рим.

След като тази "деликатна фаза вече е преодоляна", ще "възобновя постепенно" дейността си, уточни първият папа американец.

При появата си Светият отец бе приветстван от множеството. Когато хората го видяха на прозореца на Апостолическия дворец, хор от женски гласове извика: "Да живее папата!"

При операцията, направена във вторник, бе отстранена долната част от десния бял дроб на Лъв Четиринадесети. На излизане от болницата вчера папата изглеждаше добре и отпочинал, отбелязва ДПА.

Ройтерс посочва, че днес гласът му е бил твърд и ясен.

На фона на операцията се появиха различни предположения как здравословният проблем на Лъв Четиринадесети може да се отрази на неговия понтификат, който започна преди 17 месеца.