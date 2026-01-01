По-високи заплати и пенсии, повече пари за семейства с деца, увеличени обезщетения и социални помощи. Наред с тях обаче идват и по-високи осигурителни прагове, промени в данъчните оценки на имотите и инфлация, която продължава да оказва натиск върху покупателната способност, съобщава Vesti.bg.

Правителството одобри проекта за Бюджет 2027, който предвижда съществени промени в доходите и социалното подпомагане. Само за семействата с деца е заложена допълнителна подкрепа от над 300 млн. евро чрез по-високи помощи и данъчни облекчения.

Но каква част от тези средства действително ще стигне до домакинствата?

Отговорът е различен според това дали човек работи на минимална заплата, получава пенсия, отглежда деца, е в майчинство, остава без работа или има доход над максималния осигурителен праг.

Бюджет 2027: Увеличават се пенсиите, майчинството през втората година и минималната заплата (ВИДЕО)

Някои увеличения започват от 1 януари, други - едва от 1 юли. Част от помощите се изплащат автоматично, а за други трябва да бъдат изпълнени конкретни условия.

По-подробните бюджетни разчети показват кой ще получава повече, при какви условия ще има право на подкрепа и кои промени могат да увеличат разходите на домакинствата.

Минималната заплата расте, но колко остава след инфлацията?

От 1 януари минималната работна заплата трябва да достигне 660 евро при 620,20 евро през 2026 г. Това е увеличение от 6,4%.

След стандартните удръжки за осигуровки и данък човек на минимална заплата ще получава около 512 евро чисто, или приблизително 30 евро повече на месец.

По-същественият въпрос е каква част от това увеличение ще бъде запазена след поскъпването.

Министерството на финансите прогнозира средногодишна инфлация от 4% през 2027 г. Ако прогнозата се реализира, номиналният ръст на минималното възнаграждение ще изпревари инфлацията, но разликата няма да бъде голяма.

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За ориентир, увеличение на заплатата с 6,4% при поскъпване от 4% би означавало около 2,3% ръст на покупателната способност. Това обаче не е точна прогноза за реалния доход през 2027 г., тъй като се сравняват различни показатели.

При семейства, които отделят по-голямата част от доходите си за храна, енергия и жилище, ефектът зависи от поскъпването именно на тези стоки и услуги.

По-високи минимални възнаграждения по отделни браншове могат да бъдат договорени и между работодателите и синдикатите чрез колективното трудово договаряне.

Заплатите в бюджетната сфера: 5% увеличение, за учителите - 7,5%

Освен по-високата минимална заплата бюджетът предвижда увеличение на възнагражденията в публичния сектор.

От 1 януари 2027 г. е заложена еднократна индексация с 5% на индивидуалните основни месечни заплати на заетите в бюджетните организации, които попадат в обхвата на мярката.

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За педагогическия персонал в училищното и предучилищното образование е предвидено увеличение на средствата за заплати със 7,5%. За целта са заложени допълнително 170,5 млн. евро.

При основна брутна заплата от 1200 евро увеличение с 5% означава още 60 евро месечно преди данъци и осигуровки. При стандартните удръжки за работещ по трудов договор нетният ефект би бил приблизително 47 евро.

При основно възнаграждение от 1500 евро увеличението с 5% е 75 евро брутно, или около 58 евро нетно при същите допускания.

За педагогическия персонал конкретното увеличение на всеки учител ще зависи от начина на разпределяне на допълнителните средства и приложимите правила.

Не всички работещи в публичния сектор обаче попадат в общото увеличение от 5%.

Изключения са предвидени за определени категории служители в отбраната и сигурността, за хората на минимална работна заплата и за педагогическия персонал, за който има отделна политика по доходите.

За военнослужещите и служителите на МВР например се предвижда запазване на достигнатите през 2026 г. основни възнаграждения, вместо автоматичното им преизчисляване по досегашните механизми, обвързани със средната заплата.

В съдебната власт се предвижда индексация от 5% за съдебните служители, докато за магистратите действат отделни правила.

По-високи заплати, но с по-малки бюджети за персонал

Увеличението на възнагражденията е съпроводено и с мерки за ограничаване на разходите за персонал в държавната администрация.

Проектът предвижда през цялата 2027 г. да продължи прилагането на намалението с 10% на тези разходи, въведено от 1 септември 2026 г. Изключения са предвидени за определени дейности и сектори, включително отбраната, сигурността, лечебните заведения и делегираните от държавата дейности.

За МВР и силовите ведомства се предвижда отделно намаление с до 10% на разходите за заплати и възнаграждения от началото на 2027 г.

Това обаче не означава, че индивидуалните заплати на служителите ще бъдат намалени с 10%. Проектът предвижда запазване на достигнатите основни възнаграждения, като ограниченията се отнасят до общите разходи за персонал.

Така администрацията ще трябва да съчетае предвиденото увеличение на заплатите за определени служители с по-строги ограничения на общите разходи. Конкретният ефект върху числеността на персонала и организацията на работа ще зависи от решенията на отделните ведомства.

Държавните служители ще плащат по-голям дял от осигуровките си

Една от по-малко обсъжданите промени засяга осигуряването на държавните служители по Закона за държавния служител и заетите по Закона за съдебната власт.

При тях личните осигурителни вноски не се въвеждат за първи път през 2027 г.

Още от 1 август 2026 г. те започнаха да поемат част от осигурителната тежест, която преди това се финансираше изцяло от държавния бюджет.

Промяната се осъществява на два етапа.

От август до края на 2026 г. съотношението между осигурителя и служителя е 80 към 20. Това означава, че държавата поема 80% от съответната осигурителна тежест, а служителят - останалите 20%.

От 1 януари 2027 г. разпределението трябва да се изравни с приложимото за работещите по трудово правоотношение.

На практика делът на личните осигурителни вноски се увеличава.

Но това не означава автоматично по-ниска заплата.

В проекта за държавния бюджет е записано, че основните месечни заплати на държавните служители трябва да бъдат определени така, че след приспадане на личните осигуровки и дължимия данък нетният им размер да не бъде по-нисък от този към 31 декември 2026 г.

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Подобен компенсационен механизъм е предвиден и за заетите по Закона за съдебната власт.

Има и още една важна подробност.

За държавните служители, които попадат в обхвата на общата индексация, увеличението от 5% се прилага след компенсирането на по-високите осигурителни удръжки.

Това разграничение е съществено. Едната корекция на възнаграждението е предназначена да запази достигнатия нетен доход, а другата представлява предвиденото увеличение на основната заплата.

По този начин промяната в осигуряването цели изравняване на правилата между различните категории работещи, без самото преразпределение на вноските да намалява получаваните нетни възнаграждения.

Пенсиите се увеличават от юли, минималната достига 374,62 евро

Припомняме, че при пенсионерите е предвидено осъвременяване с между 7 и 8% по швейцарското правило, но то започва от 1 юли 2027 г.

Това означава, че през първата половина на годината пенсионерите ще получават досегашните си пенсии.

При пенсия от 600 евро и ориентировъчно увеличение със 7,8% допълнителната сума би била 46,80 евро месечно. За цялата 2027 г. това означава около 281 евро повече, тъй като увеличението започва едва от юли.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж трябва да достигне 374,62 евро, а таванът на пенсиите - 1875 евро.

Очакваният среден размер на пенсията през 2027 г. е 587,70 евро.

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Предвижда се увеличение и на социалната пенсия за старост, както и на свързаните с нея добавки.

Бюджетът на държавното обществено осигуряване надхвърля 16,5 млрд. евро, като средствата са с повече от 1,24 млрд. евро над тези за предходната година.

Само за пенсии и добавки към тях са предвидени близо 14,67 млрд. евро.

Променят се и условията за пенсиониране

Освен предвиденото увеличение на пенсиите през 2027 г. продължава и поетапното повишаване на възрастта и необходимия осигурителен стаж за пенсиониране.

От 1 януари 2027 г. жените, работещи при условията на трета категория труд, ще могат да придобият право на пенсия при навършени 62 години и 8 месеца и 37 години осигурителен стаж.

За мъжете изискванията стават 64 години и 10 месеца възраст и 40 години осигурителен стаж.

Това не е ново въведена с бюджета реформа, а част от действащия график за постепенно увеличаване на пенсионната възраст и стажа.

За хората, на които им предстои пенсиониране, е важно да проверят дали ще изпълнят необходимите условия през 2027 г. Самото навършване на определена възраст не е достатъчно, ако не е придобит и изискваният осигурителен стаж.

Над 300 млн. евро повече за семействата с деца

Една от най-съществените части на Бюджет 2027 е разширяването на финансовата подкрепа за семейства с деца.

По данни на Министерството на труда и социалната политика допълнителният ресурс надхвърля 300 млн. евро и включва както по-високи семейни помощи, така и увеличени данъчни облекчения.

Според бюджетните разчети 72,5 млн. евро са предвидени за увеличаване на размерите на 9 от 12-те вида семейни помощи и за повишаване на доходните критерии за достъп до тях.

Тук има важна разлика: увеличението на общите средства за семейна подкрепа не означава, че всяко семейство ще получава еднакво по-висока сума.

Част от помощите зависят от доходите, други се отпускат независимо от тях при изпълнение на определени условия, а данъчните облекчения са обвързани с облагаемия доход на родителите.

Детските добавки: Новите доходни прагове могат да обхванат повече семейства

Проектът предвижда повишаване на доходните граници, от които зависи правото на месечни помощи за деца.

За получаване на пълния размер средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да бъде до 450 евро.

При доход от 450,01 до 500 евро на човек семейството ще може да получава 80% от размера на помощта.

Предвидените месечни суми са:

30 евро за едно дете;

65 евро за две деца;

100 евро за три деца;

105 евро за четири деца;

още 15 евро за всяко следващо дете.

Какво означава това на практика?

При семейство с двама родители и две деца прагът за пълния размер на помощта съответства на общ средномесечен доход до 1800 евро, определен по правилата за семейното подпомагане.

При доход над този размер, но до 2000 евро, семейството може да попадне в групата за 80% от помощта.

Това са граници за достъп до подпомагане, а не суми, които семейството получава автоматично. Необходимо е да бъдат изпълнени и останалите законови условия.

По-високите прагове имат значение за домакинствата, чиито доходи досега са надхвърляли допустимата граница с малка сума. Част от тях могат да придобият право на помощ през 2027 г.

Повече пари при раждане, за близнаци и за майки студентки

Увеличават се и еднократните семейни помощи, като новите размери са различни според поредността на детето.

При раждане на първо дете се предвиждат 300 евро, при второ - 720 евро, при трето - 360 евро, а при четвърто и всяко следващо - 250 евро.

Еднократната помощ при бременност достига 165 евро.

За отглеждане на близнаци се предвижда еднократна помощ от 614 евро за всяко дете, а месечната помощ за близнаци по съответния законов ред е 45 евро.

Майките студентки, които учат редовно и отговарят на законовите условия, ще могат да получават еднократна помощ от 1473 евро.

При осиновяване на дете също е предвидена еднократна подкрепа в размер на 300 евро.

За родители, които отговарят на условията за месечна помощ за отглеждане на дете до една година, размерът се увеличава до 150 евро.

Предвидени са и 175 евро еднократна помощ за учениците, обхванати от съответната програма, включително записаните в осми клас през учебната 2027/2028 г.

Тук трябва да се прави разлика между отделните видове плащания. Част от тях се предоставят еднократно, други се изплащат всеки месец, а достъпът до някои зависи от доходите и осигурителния статус на родителите.

Затова две семейства с еднакъв брой деца може да получават различна държавна подкрепа.

До 704 евро месечно за дете с тежко увреждане

По-високи са и предвидените месечни помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания.

Размерът им зависи от определената степен на увреждане.

За дете с 90 и над 90% степен на увреждане помощта се увеличава от 603,33 на 704 евро месечно. При степен от 70 до 90% са предвидени 342 евро, а при 50 до 70% - 281 евро.

Тези размери се отнасят за родители, осиновители, семейства на роднини или близки и доброволни приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания.

При най-високата степен на увреждане увеличението е със 100,67 евро месечно, или с 1208,04 евро за година.

При помощ от 704 евро общата годишна сума достига 8448 евро, без да се включват останалите форми на подкрепа, на които детето и семейството може да имат право.

За професионалните приемни семейства проектът предвижда отделни размери на помощите - 367 евро при 90 и над 90% увреждане, 321 евро при степен от 70 до 90% и 281 евро при 50 до 70%.

Това е различен механизъм от общите детски добавки. Помощта за деца с трайни увреждания не трябва да се смесва и с данъчното облекчение за дете с увреждане, което представлява отделна форма на подкрепа.

До 100 евро месечно за дете без право на наследствена пенсия

Увеличава се и месечната помощ за дете, което няма право на наследствена пенсия от починал родител.

От 76,70 евро през 2026 г. размерът ѝ трябва да достигне 100 евро през 2027 г.

Това са 23,30 евро повече месечно, или 279,60 евро допълнително за година.

Помощта е предназначена за деца, които не получават наследствена пенсия от починалия родител, и се предоставя при условията на Закона за семейни помощи за деца.

Тя не е допълнителна сума към наследствената пенсия, а отделна форма на подпомагане за децата, които нямат право на такава.

Личните асистенти запазват условията си след оттеглянето на спорните промени

В Бюджет 2027 са предвидени средства за възнагражденията на личните асистенти и за подкрепата на хората с увреждания.

Темата предизвика сериозно напрежение, след като в Народното събрание бяха внесени предложения за промени в Закона за личната помощ. Те предвиждаха замяна на трудовите договори на личните асистенти с договори за предоставяне на лична помощ, отпадане на добавката за прослужено време и промени в осигурителните им права.

Предложенията предизвикаха недоволство сред родители на деца с тежки увреждания, които се опасяваха от намаляване на доходите и загуба на трудови права.

На 13 ноември, след среща с представители на засегнатите семейства, беше обявено оттеглянето на спорните законодателни промени.

Днес премиерът Румен Радев се извини на майките на деца с увреждания и увери, че няма да бъдат намалявани средствата за тях, нито ще се променят условията за предоставяне на подкрепата.

Това означава, че предложените ограничения няма да се прилагат от началото на 2027 г. въз основа на оттегления законопроект, а действащите правила за личната помощ се запазват.

Линията на бедност става 443 евро: Защо това засяга повече хора, отколкото изглежда?

Линията на бедност се увеличава от 390 на 443 евро през 2027 г., или с 13,6%.

Този показател има много по-голямо значение от една статистическа граница.

От него зависят размерите или условията за достъп до различни социални плащания, включително месечната финансова подкрепа за хората с увреждания и помощите за хора и семейства с ниски доходи.

За увеличението на социалните плащания във връзка с новата линия на бедност са предвидени допълнително 114,3 млн. евро.

При финансовата подкрепа за хора с увреждания размерът се изчислява като процент от линията на бедност в зависимост от степента на увреждане и категорията на правоимащото лице.

Това означава, че дори когато съответният процент не се променя, увеличаването на линията на бедност води до по-висока сума.

По-високият праг може да разшири и достъпа до подпомагане за хора, които досега са оставали извън системата заради доходите си.

Повече пари за отопление, но не непременно по-голяма помощ за всеки

За целевите помощи за отопление в бюджета са предвидени 132,6 млн. евро при 55 млн. евро през предходната година.

Увеличението на общия ресурс е значително, но не трябва да се тълкува като автоматично удвояване на индивидуалната помощ.

За отоплителния сезон 2026/2027 г. размерът на помощта е 321,95 евро за петте месеца от ноември до март.

По-високият бюджет за следващия период трябва да се разглежда заедно с увеличението на линията на бедност и възможността повече домакинства да покрият условията за подпомагане.

Практически това означава, че допълнителните средства могат да бъдат използвани както за по-голям брой подпомагани хора, така и за промяна в размера на помощта, ако такава бъде определена по съответния ред.

За домакинствата с ниски доходи това е особено важно, защото разходите за отопление обикновено заемат значителна част от бюджета през зимните месеци.

Данъчните облекчения: Какво реално остава в семейния бюджет?

Припомняме, че предложените по-високи данъчни облекчения за деца вече бяха подкрепени на първо четене.

Сумите от 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две и 15 000 евро за три и повече деца са размери, с които се намалява данъчната основа.

При 10% данък максималната реална полза е съответно 500, 1000 и 1500 евро годишно.

Предвидено е и увеличение на данъчното облекчение за дете с увреждане до 12 000 евро данъчна основа, което означава максимално намаление на данъка с 1200 евро.

Допълнителна възможност е новото облекчение за детско развитие, което обхваща действително направени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности.

Размерът на допустимото намаление на данъчната основа е до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три и повече деца.

При семейство с едно дете максималният общ данъчен ефект от двете облекчения може да достигне 700 евро годишно, ако са изпълнени условията за ползването им и има достатъчно дължим данък.

За второто облекчение са необходими доказани допустими разходи. То не се предоставя само заради наличието на дете в семейството.

Така родителите трябва да правят разлика между помощите, които получават директно, и облекченията, които намаляват данъчните им задължения.

Майчинството: По-голям стимул за по-ранно връщане на работа

Предвиденото увеличение на обезщетението през втората година на майчинството е от 398,81 на 450 евро.

По-важната практическа особеност е какво се случва, ако майката реши да се върне на работа преди детето да навърши две години.

Проектът предвижда компенсацията при по-ранно връщане на работа да се увеличи от 50 на 75% от обезщетението.

При размер от 450 евро това означава 337,50 евро месечно наред със заплатата, когато са изпълнени законовите условия.

Същият по-висок процент е предвиден и за определени обезщетения при неизползване на отпуските за бременност и раждане и при осиновяване.

Така част от родителите ще имат по-голям финансов стимул да се върнат на работа, вместо да използват целия отпуск.

Решението обаче остава свързано и с други разходи - за детска ясла, гледане на детето, транспорт и организация на работното време.

По-високи обезщетения за безработица и при смърт на осигурено лице

Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава от 9,21 на 13 евро.

Това е ръст от над 40%.

Максималното дневно обезщетение нараства от 54,78 на 60,76 евро, или с близо 11%.

Така по-голям процентен ръст е предвиден при хората, които получават минималното обезщетение.

Има и друга промяна, която засяга семействата при тежки житейски обстоятелства.

От 1 януари 2027 г. еднократната помощ при смърт на осигурено лице се предвижда да нарасне от 276,10 на 660 евро.

Това е увеличение с близо 384 евро.

Помощта се отпуска на правоимащите лица при условията на Кодекса за социално осигуряване и е отделна от наследствените пенсии.

Проектът предвижда и целеви помощи от 50 евро за посрещане на великденските и коледните празници по реда на Закона за социално подпомагане.

Те не представляват автоматично плащане към всички пенсионери или всички домакинства. Правото на получаване зависи от приложимите законови условия.

Здравната вноска остава 8%. Какво получават пациентите срещу повече пари за здраве?

Една от големите промени в разходната част на бюджета е увеличението на средствата за здравеопазване.

Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса достига близо 5,68 млрд. евро, което е с около 427 млн. евро повече спрямо 2026 г., или ръст от 8,1%.

Здравноосигурителната вноска се запазва на 8%. Тоест няма увеличение на законовия процент, който работещите плащат за здравно осигуряване.

Това обаче не означава, че всеки ще плаща една и съща сума в евро. При увеличение на осигурителния доход нараства и размерът на действително дължимата здравна вноска.

За здравноосигурителни плащания са предвидени 5,41 млрд. евро, или с над 478 млн. евро повече спрямо 2026 г. Увеличението е 9,7%.

По-високият ресурс трябва да осигури финансиране за медицинските дейности, лекарствата и останалите плащания, които НЗОК покрива.

За пациента обаче по-големият бюджет сам по себе си не гарантира, че ще намери по-бързо час при специалист или че ще получи повече изследвания с направление.

Това ще зависи от начина, по който НЗОК договори и разпредели средствата, от условията за предоставяне на медицинска помощ и от реалния капацитет на лечебните заведения.

Именно тук ще се види дали увеличението на публичните разходи ще доведе до по-добър достъп до здравни услуги.

По-високият осигурителен таван намалява нетния доход на част от работещите

Докато при най-ниските заплати е предвидено увеличение, при хората с по-високи доходи се появява допълнителна осигурителна тежест.

Максималният осигурителен доход нараства от 2300 на 2400 евро.

За работещ със заплата от поне 2400 евро това означава приблизително 12,40 евро повече лични осигуровки месечно при стандартен трудов договор и непроменена брутна заплата.

За година сумата е около 149 евро.

Това не означава увеличение на осигурителните ставки, а разширяване на дохода, върху който се начисляват осигуровки.

За самоосигуряващите се лица също има промяна - минималният осигурителен доход се увеличава до 660 евро.

Минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и квалификационни групи професии се предвижда да нараснат с 6,4%.

Правителството аргументира по-високите осигурителни доходи и с възможността за по-високи обезщетения при майчинство, временна неработоспособност и безработица, както и с ефекта върху бъдещите пенсии.

Този ефект обаче зависи от индивидуалния осигурителен доход, стаж и условията за получаване на съответното обезщетение.

Ваучери до 200 евро: Възможност, а не гарантирана придобивка

Предвижда се работодателите да могат да предоставят ваучери за храна до 200 евро месечно.

Необлагаемата част остава до 102,26 евро, а за превишението е предвиден окончателен данък от 7%.

За служителите най-важното е, че по-високият максимален размер не означава автоматично увеличение на ваучерите.

Работодателят решава дали и в какъв размер да предоставя тази придобивка в рамките на законовите условия.

Така бюджетът създава възможност за допълнителна подкрепа на разходите за храна, но действителният ефект ще зависи от политиката на съответната компания.

По-високи данъчни оценки на имотите: Още един разход за собствениците

Докато част от мерките увеличават доходите, други могат да доведат до по-високи разходи.

Една от тях е предвиденото увеличение на базисните стойности, използвани при определянето на данъчните оценки на недвижимите имоти.

Промяната предвижда увеличение с 30% през 2027 г. и последващи корекции през 2028 и 2029 г.

Това може да се отрази върху размера на данък „сгради“, тъй като данъчната оценка участва при изчисляването му.

Точният ефект за конкретния собственик обаче зависи от характеристиките на имота, приложимата методика и ставката, определена от съответната община.

Затова 30% увеличение на базисните стойности не трябва автоматично да се приема като 30% по-висок данък за всеки имот.

За домакинствата с повече от едно жилище, наследствени имоти или допълнителни недвижими активи тази промяна може да има по-осезаемо отражение върху годишните разходи.

Повече възможности за безплатно обучение и квалификация

Освен чрез заплати и социални плащания държавата предвижда подкрепа за работещите и чрез безплатни форми за повишаване на квалификацията.

Според Министерството на труда и социалната политика специален акцент ще бъде поставен върху развитието на умения за работа с изкуствен интелект.

Целта е повече хора да могат да придобиват нови умения и да подобряват възможностите си за по-добре платена работа.

Тази подкрепа е различна от директните социални плащания, тъй като не представлява увеличение на месечния доход. Тя е свързана с достъпа до обучения и възможностите за професионално развитие.

Кой ще усети най-силно промените през 2027 г.?

При разглеждането на отделните мерки се очертава съществена разлика между увеличението на доходите и достъпа до социална подкрепа.

За семействата с деца проектобюджетът предвижда няколко различни механизма - по-високи месечни помощи, увеличени еднократни плащания и по-големи данъчни облекчения. Част от тях обаче зависят от доходните граници, други от направени разходи или платен данък.

При пенсионерите основният ефект идва от юли, а при работещите на минимална заплата - още от януари.

В бюджетната сфера е предвидено увеличение на възнагражденията, но с различни проценти и изключения. При държавните служители ефектът върху чистите заплати зависи и от компенсирането на по-високите лични осигурителни вноски.

За хората с увреждания по-високата линия на бедност и промените в отделните помощи могат да доведат до увеличение на подкрепата. В същото време размерът на плащанията остава обвързан с конкретните условия за получаването им.

За работещите със средни доходи, които не са в бюджетната сфера и не ползват семейни или социални помощи, преките положителни ефекти са по-ограничени.

А при част от хората с по-високи заплати и при собствениците на недвижими имоти се предвиждат и допълнителни разходи.

Социалният ефект на Бюджет 2027 няма да бъде еднакъв за всички домакинства. Той ще зависи не само от размера на доходите, но и от състава на семейството, възрастта, осигурителния статус, наличието на имущество и правото на определени помощи.

Над всички тези сметки остава инфлацията. Министерството на финансите прогнозира средногодишно поскъпване от 4% през 2027 г., което означава, че част от номиналните увеличения ще бъде погълната от по-високите цени.

Реалният ефект от бюджета ще се измерва не само с увеличението на заплатите, пенсиите и социалните плащания, а и с това какво ще могат да си позволят домакинствата с тях.

Окончателните параметри ще станат ясни след приключването на парламентарната процедура по приемане на бюджетните закони.