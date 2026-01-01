Митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ задържаха близо 8,9 кг контрабандни сребърни бижутерийни изделия при проверка на автобус с пътници, влизащ в страната от Турция. Контрабандните накити са били укрити под лични вещи в куфар на пътничка.

Автобусът с турска регистрация пристига на МП „Капитан Андреево“ на 21.11.2026 г. на входящо трасе в страната, на път от Турция за Украйна. В зоната за митнически контрол водачът и всички пътници са заявили, че нямат нищо за деклариране. При извършената митническа проверка, инспекторите откриват в личния багаж на една от пътничките – украинска гражданка, 4 полиетиленови пакета с бижутерийни изделия от бял метал с декоративни елементи, сред които пръстени, гривни, брошки, медальони, колиета, обеци. Извършената експертиза от вещо лице е установила, че изделията с общ грамаж 8 893,00 грама са изработени от сребро проба 925 и тяхната стойност възлиза на 53 358 евро.

Контрабандните сребърни накити са задържани. По случая е започнато разследване, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.