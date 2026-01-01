Временно е ограничено движението в двете посоки при км 222 по път I-5 Казанлък – Стара Загора в района на село Змейово, област Стара Загора. Причината е пътнотранспортно произшествие.

БТА

От ОДМВР-Стара Загора съобщиха, че сигнал за инцидент на пътя Стара Загора - Казанлък е получен в 13.01 ч днес. По първоначална информация е самокатастрофирал товарен автомобил /цистерна/.

Няма пострадали. Движението в района на местопроизшествието е спряно. По първоначални данни от резервоара тече нафта, а цистерната превозва сода каустик. Водачът е мъж на 31 години, тестван е за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат .

БТА

Трафикът се регулира от екипи на "Пътна полиция“. Обходният маршрут само за леки автомобили е през Борилово – Пряпорец – Стара Загора. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, спазвайки поставената временна пътна сигнализация и указанията на контролните органи.