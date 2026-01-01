Разследват бой между съседи в Раднево, съобщиха от полицията.

В края на миналата седмица е подаден сигнал от 26-годишна жена за сбиване между съседи в кв. "Кантона".

Нанесени са щети по къщи. Извършени са множество разпити на свидетели и оглед на местопроизшествието.

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Установено е, че е възникнал скандал между съседи в квартала, прераснал в сбиване и нанасяне на щети по недвижимо имущество - счупени керемиди, стъкла и врата.

На седем души е била оказана медицинска помощ и са били освободени. По случая са задържани петима мъже - на 23, 46, 25, 31 и 27 години.

Започнати са две досъдебни производства на 20 ноември - едното след като единия от задържаните мъже, пред Районно упралвние-Раднево отправил закана спрямо полицейски служител, а другото - за това че друг униформен, в хода на установяване на фактическа обстановка, е бил дърпан от друг от задържаните мъже.