Тийнейджъри на 15 и 17 години задигнаха две коли в Чепеларе, съобщиха от полицията.

На 20 ноември е подаден сигнал за катастрофа на ул. „Васил Гаджуров“. Момчетата са отнели незаключен автомобил, с който по улицата са нанесли странични щети на няколко паркирани коли.

18-годишен тийнейджър задигна кола, поразходи се и си я върна

След произшествието изоставили превозното средство. Двамата младежи са установени непосредствено след инцидента.

В хода на работата по случая е изяснено, че преди това непълнолетните са отнели и друг автомобил, който впоследствие изоставили на ул. „Васил Дечев“ в града, след като спрял да се движи.

И двата автомобила са ползвани от един и същ 59-годишен жител на Чепеларе и са отнети без негово знание и съгласие.