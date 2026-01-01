Американската певица и носителка на награда „Грами“ Майли Сайръс се омъжи за своя партньор Макс Морандо на церемония в Палм Спрингс, Калифорния. Двамата сключиха брак след близо пет години връзка.

Сайръс публикува в Instagram серия от черно-бели снимки от сватбата. На кадрите младоженците се целуват сред декорация от бели рози, а на една от фотографиите позират до голдън ретривър.

Към снимките 34-годишната певица добави надписа „M+M“, бяло сърце и датата на сватбата – 21.11.2026 г. Сватбата е била само два дни преди рождения ден на певицата, която празнува на 23 ноември.

За специалния ден изпълнителката на хита „Flowers“ избра дълга бяла копринена рокля с дълги ръкави, отворен гръб и шлейф, създадена от Антъни Вакарело за модната къща Saint Laurent. Тя допълни визията си с бели копринени обувки и прибрана коса, украсена с цветя. 28-годишният Макс Морандо също беше облечен в Saint Laurent. Барабанистът избра класически черен смокинг.

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Според информация на американското издание Vanity Fair церемонията се е състояла в бившето имение на легендарния певец Франк Синатра в Палм Спрингс. Сватбата е била на открито, а сред присъстващите са били близки и приятели на двойката. Церемонията е била водена от Уейн Койн, фронтмен на групата The Flaming Lips и дългогодишен творчески партньор на Сайръс.

Сред гостите са били майката на певицата Тиш Сайръс, сестра ѝ Ноа Сайръс, както и баща ѝ Били Рей Сайръс, придружен от актрисата Елизабет Хърли. На снимките, публикувани от певицата, се виждат и нейни близки роднини.

Любовна история, започнала през 2021 г.

Майли Сайръс и Макс Морандо са заедно от 2021 г. Двамата се запознават чрез общи приятели. Връзката им става публично известна по-късно същата година. През декември 2025 г. певицата потвърди годежа си, след като се появи с диамантен пръстен на премиерата на филма „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис.

В интервю за списание Wonderland Морандо разказва за предложението си за брак, което направил по време на пътуване на двойката до Япония. Той споделя, че сърцето му биело силно в момента, преди да зададе въпроса. Макс Морандо е барабанист на рок групата Liily.

Това е вторият брак за Майли Сайръс. През декември 2018 г. тя се омъжи за актьора Лиъм Хемсуърт, но двамата се разделиха през 2019 г., а разводът им беше финализиран през януари 2020 г.