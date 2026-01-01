Новият съпруг на Дуа Липа, Калъм Търнър, не успял да сдържи емоциите си, когато видял певицата да върви към олтара по време на скромната им сватбена церемония в Лондон.

Двойката си е казала „Да“ в неделя в прочутото кметство на Мерилебон в присъствието на едва осем гости. След церемонията младоженците са отпразнували събитието с тиха семейна вечеря, преди да се отправят към Сицилия за пищно тридневно тържество.

Според близки до двойката Калъм бил видимо развълнуван.

„Той плачеше и трепереше“, разкрива източник пред британски медии.

Сред гостите били родителите на Дуа – Дукаджин и Анеса Липа, както и сестра ѝ Рина и брат ѝ Гджин.

Булка в стил 70-те

За гражданската церемония Дуа заложила на елегантен ансамбъл на Schiaparelli, допълнен с бели ръкавици, колие Bulgari и впечатляваща шапка с широка периферия, създадена от дизайнера Стивън Джоунс.

Певицата носела жълт букет и бели обувки Christian Louboutin, докато Калъм избрал класически тъмносин костюм.

Модните експерти сравниха визията на звездата с емблематичната сватбена визия на Бианка Джагър от 1971 г., която също включваше шапка с широка периферия и изразено ретро излъчване.

След кратката церемония младоженците напуснали кметството с традиционно лондонско черно такси, докато близките им ги изпратили с аплодисменти и конфети.

Основното сватбено тържество ще се проведе тази седмица в Палермо, Сицилия, и се очаква да събере редица знаменитости от света на музиката и модата.

Според информации двойката е резервирала цял етаж в луксозния хотел Villa Igiea, а церемонията ще се състои във впечатляващата вила Валгуарнера от XVII век.

Сред очакваните гости са Елтън Джон, Марк Ронсън, Чарли XCX, Донатела Версаче и Симон Порт Жакмюс.

Миналата година Дуа потвърди годежа си пред британския Vogue.

„Да, сгодихме се. Много е вълнуващо“, сподели певицата.

Тя призна, че никога не е мечтала за конкретна сватба, но с наближаването на големия ден започнала да мисли за булчинската си рокля.

„Решението да остареем заедно и да бъдем най-добри приятели завинаги е наистина специално чувство“, каза тогава звездата.