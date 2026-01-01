Новият съпруг на Дуа Липа, Калъм Търнър, не успял да сдържи емоциите си, когато видял певицата да върви към олтара по време на скромната им сватбена церемония в Лондон.
Двойката си е казала „Да“ в неделя в прочутото кметство на Мерилебон в присъствието на едва осем гости. След церемонията младоженците са отпразнували събитието с тиха семейна вечеря, преди да се отправят към Сицилия за пищно тридневно тържество.
Според близки до двойката Калъм бил видимо развълнуван.
„Той плачеше и трепереше“, разкрива източник пред британски медии.
Dua Lipa and Callum Turner are married! Singer dazzles in a white skirt suit for London legal ceremony ahead of their three-day Italian extravaganza https://t.co/MOzrLts0OO— Daily Mail (@DailyMail) May 31, 2026
Сред гостите били родителите на Дуа – Дукаджин и Анеса Липа, както и сестра ѝ Рина и брат ѝ Гджин.
Булка в стил 70-те
За гражданската церемония Дуа заложила на елегантен ансамбъл на Schiaparelli, допълнен с бели ръкавици, колие Bulgari и впечатляваща шапка с широка периферия, създадена от дизайнера Стивън Джоунс.
Певицата носела жълт букет и бели обувки Christian Louboutin, докато Калъм избрал класически тъмносин костюм.
Модните експерти сравниха визията на звездата с емблематичната сватбена визия на Бианка Джагър от 1971 г., която също включваше шапка с широка периферия и изразено ретро излъчване.
След кратката церемония младоженците напуснали кметството с традиционно лондонско черно такси, докато близките им ги изпратили с аплодисменти и конфети.
Dua Lipa just got married today! ✨— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) May 31, 2026
The pop star tied the knot with British actor Callum Turner (known for Fantastic Beasts and The Boys in the Boat) in a small, intimate civil ceremony at Old Marylebone Town Hall in London on May 31, 2026.
Only a handful of close friends and… pic.twitter.com/IMbGSbdN9D
Основното сватбено тържество ще се проведе тази седмица в Палермо, Сицилия, и се очаква да събере редица знаменитости от света на музиката и модата.
Според информации двойката е резервирала цял етаж в луксозния хотел Villa Igiea, а церемонията ще се състои във впечатляващата вила Валгуарнера от XVII век.
Сред очакваните гости са Елтън Джон, Марк Ронсън, Чарли XCX, Донатела Версаче и Симон Порт Жакмюс.
Миналата година Дуа потвърди годежа си пред британския Vogue.
„Да, сгодихме се. Много е вълнуващо“, сподели певицата.
Тя призна, че никога не е мечтала за конкретна сватба, но с наближаването на големия ден започнала да мисли за булчинската си рокля.
„Решението да остареем заедно и да бъдем най-добри приятели завинаги е наистина специално чувство“, каза тогава звездата.