Метеор, насочен към Земята, е експлодирал над североизточната част на Съединените щати в събота, съобщи НАСА. Тътени с мощност, равна на взрив на 300 тона тротил, са отекнали в региона, отбелява The Guardian.

Огненото кълбо се е разпаднало над североизточната част на щата Масачузетс и югоизточната част на Ню Хемпшир малко след 14:00 ч. местно (21:06 ч. българско) време, заяви пред AFP заместник-ръководителят на отдела за новини в американската космическа агенция Дженифър Дурен.

A 3-foot wide meteor just entered the atmosphere near the Massachusetts and New Hampshire border, causing a massive boom that was heard across Boston ☄️💥



„Това огнено кълбо не е било свързано с нито един от активните в момента метеорни потоци. То е било естествен обект, а не навлизане в атмосферата на космически отпадък или спътник. Освободената при разпадането енергия се оценява на еквивалента на около 300 тона тротил, което обяснява силните тътени“, каза тя.

По думите ѝ метеорът се е движел със скорост от 75 000 мили в час (над 120 000 км/ч) на височина от около 64 километра, когато се е разпаднал.

Жителите на района са били обезпокоени от неочакваните силни тътени, а потребители в социалните мрежи съобщават, че са се усетили като земетресение.