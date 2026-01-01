Пожар избухна в склад за пластмасови отпадъци срещу входа на гробищния парк на Стара Загора по пътя за село Хрищени.

Сигналът за инцидента е подаден днес малко след 16:00 ч. Горят над 50 тона бали с пластмасови отпадъци за рециклиране. Няма пострадали, няма и опасност от разрастване на огъня, съобщиха от полицията.

Осем противопожарни екипа са на място, като са осигурени и водоноски от Община Стара Загора. Работи се с верижна техника за недопускане разрастване на пожара. В района има силно задимяване.

БТА / Павлина Дудева

Гражданите се призовават да предприемат предпазни мерки: да затворят прозорците на домовете си, особено ако се намират по посока на вятъра; да ограничат престоя на открито, тъй като при горене на пластмаса се отделят токсични и опасни за здравето вещества; да запазят спокойствие и да следят официалната информация от институциите.

РИОСВ - Стара Загора следи състоянието на въздуха в района с мобилна лаборатория.