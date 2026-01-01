Парламентарни избори се произвеждат днес в Малта, с големи очаквания лейбъристкото правителство да си осигури четвърти мандат, въпреки проблеми като свръхзастрояване и корупция в малката средиземноморска държава, предаде Франс прес.

Проучванията прогнозориха победа за премиера Робърт Абела, който по време на предизборната кампания подчерта икономическите рекорди на Лейбъристката партия и обеща да защитава Малта, която е силно зависима от внос на продукти, от геополитическата криза.

Основният му опонент е кандидатът на Националистическата партия - 30-годишният Алекс Борг - адвокат и бивш победител в конкурса за красота “Мистър Свят Малта”. Ако той спечели изборите, ще стане най-младият лидер в историята на страната.

В четвъртък, по време на последните предизборни митинги, които протекоха в празнична атмосфера, Абела каза пред поддръжниците си, размахвайки димни бомбички, че ще бъде „капитан, силен като стомана“.

В същото време съперникът му Алекс Борг разкритикува “пълния хаос” в страната, посочвайки, че здравната система “е в последни издихания” и припомняйки за повтарящите се прекъсвания на електрозахранването през знойните лета.

Разположена близо до брега на Сицилия, Малта е най-малката и най-гъсто населена страна в ЕС, с около 550 000 жители, обитаващи територия от 316 кв. км.

Островът има процъфтяваща икономика, базирана до голяма степен на туризма, онлайн игрите и финансовите услуги, а много гласоподаватели смятат, че икономическото състояние има превес над всички други въпроси.

Населението на страната е нараснало с близо 30% за десет години, основно заради притока на чужденци, които предизвикаха голям ръст на строителството, изпълването на силуета на града с кранове, причиняването на задръствания и оказването на натиск върху основни услуги и околната среда.

Но в страна, която внася почти цялата си енергия, цената на сметките за електричество е най-належащият въпрос в кампанията.

Правителството твърди, че е отделило допълнителни 250 млн. евро за потенциални субсидии за смекчаване на последиците от конфликта в Близкия изток, в допълнение към вече предвидените 150 милиона евро за 2026 г.

Малта, която има оскъдни природни ресурси, е на предната линия на климатичните промени и е заплашена от суша. Досега обаче нито една от двете основни партии не е обявила това за приоритет.

Въпреки че в страната има зелена партия - Демократична алтернатива и Демократическа партия (ADPD), никоя трета партия не е заемала място в малтийския парламент след независимостта през 1964 г.

Според доклад на Съвета на Европа за 2025 г., Малта остава и значително изостанала в борбата с корупцията, но много жители не желаят да говорят публично по въпроса.

Последното проучване на “Малта Индипендънт” прогнозира, че Лейбъристката партия ще спечели 49% от гласовете, а Националистическата партия - 38 на сто.

Робърт Абела е лидер на страната членка на ЕС от януари 2020 г., когато предшественикът му Джоузеф Мускат подаде оставка заради политическата криза, предизвикана от убийството на разследващата журналистка Дафне Галиция през 2017 г.

Първите резултати от вота се очакват утре следобед.