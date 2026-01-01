Министерският съвет прие решение за одобряване на Декларация на министрите от Стокхолм и упълномощи заместник-министъра на земеделието и храните проф. Иван Палигоров да я подпише.

Документът ще бъдат резултат от Десетата конференция на министрите в рамките на най-високия политически процес за обсъждане на проблемите на горите и горското стопанство в паневропейския регион „Горите на Европа“.

Десетата министерска конференция ще адресира всички въпроси с важно политическо значение, касаещи предизвикателствата, които стоят пред „ГОРИТЕ НА ЕВРОПА“ и горския сектор, включващи тяхната роля за адаптиране към климатичните промени.

Конференцията ще се проведе под мотото: „Устойчиви гори за устойчиви общества“ и има за цел да постигне политически споразумения за нова стратегическа рамка и съответните действия за устойчиво управление на горите в Европа за бъдещия четиригодишен период, а и след това.