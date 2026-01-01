Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на телефонен разговор с австрийския канцлер Кристиан Щокер, че Русия подготвя нов масиран удар срещу украински населени места, предаде Укринформ.

„Говорих с федералния канцлер на Австрия Кристиан Щокер. Благодаря за съболезнованията за продължаващите руски въздушни атаки. Информирах го за нашите разузнавателни данни, включително, че руснаците готвят нов масиран удар срещу украинските градове и общности. Много е важно партньорите да предоставят съвместна реакция за тези атаки, особено чрез доставката на способности за борба срещу балистични ракети“, заяви Зеленски.

Той отбеляза, че разговорът се е фокусирал и върху европейската интеграция на Украйна, както и върху сътрудничеството в международните организации.

92 души бяха ранени и трима убити в Киев по време на нападението на Русия на 24 май. Близо 300 обекта бяха повредени в града, включително почти 150 жилищни сгради. Като цяло Русия използва 90 ракети и 600 дрона при това нападение.