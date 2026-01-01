Спипаха над 33 000 лекарствени продукта за полова мощ, 200 литра препарати за растителна защита и 3936 флакона спрей за насекоми задържаха през последните дни митническите служители на "Капитан Андреево" при отделни проверки на два микробуса, съобщиха от Агенция "Митници".

При един от случаите на пункта пристига микробус с хасковска регистрация. В него пътували водачът и неговият спътник - български граждани. Шофьорът декларирал пред митническите служители, че пренася спрей за пълзящи и летящи насекоми - 3936 флакона с лого на известна търговска марка.

Агенция „Митници“

Флаконите са задържани с разписка поради съмнения, че нарушават права върху интелектуалната собственост. В хода на проверката, в товарното помещение освен декларираната стока, са открити кашони, съдържащи по 20 бутилки от 10 литра общо 200 литра различни препарати за растителна защита. В други два кашона са открити блистери с общо 29 640 таблетки лекарствени продукта за повишаване на мъжката потентност.

Иззеха контрабандни лекарства, сред които и анаболни стероиди на „Капитан Андреево“

При друг случай е извършена митническа проверка на друг микробус с кърджалийска регистрация. В багажното отделение са открити недекларирани 2686 лекарствени продукта – стимуланти за полова мощ, в различни опаковки - кутии, сашета, блистери, шишенца и спрей. Според личните обяснения на шофьора- турски гражданин, кашоните с лекарствени средства е натоварил в Истанбул, за да ги пренесе до България.

Агенция „Митници“

Контрабандните стоки, с обща пазарна стойност 130 466,40 евро, са задържани. По случаите се водят разследвания под надзора на прокуратурата.