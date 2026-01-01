„Това е незаконно строителство в мащаби, които не съм си представял, че мога да видя“, заяви регионалният министър Иван Шишков по повод скандалния строеж край Варна, в местността „Баба Алино“. По думите му става въпрос за „документална измама“, издадени удостоверения за несъществуващи сгради и „организирана слепота“ от страна на институциите. Шефът на кадастъра във Варна е нарочен за уволнение, а случаят ще бъде предаден на прокуратурата.

„Това наистина е незаконно строителство в мащаби, в които не съм си представял някога в дългогодишната си практика, че мога да установя“, каза регионалният министър Иван Шишков.

Той категорично заяви, че строителството не е започнато през 2021 година. „Предиодът, в който се е случило – средата на 2023 година, е издадено удостоверение за търпимост на сгради, които не са били построени. Тогава е било управлението на ГЕРБ“, разясни Шишков.

ГЕРБ-Варна: До края на 2023 г. в местността не е забит един пирон, цялото строителство е започнато след това

„Тук очевидно става въпрос за една документална измама. Единственият замесен по случая е началникът на кадастъра във Варна, защото той доста услужливо ги е попълнил в кадастъра. А неговият отговор беше: „Те ми предоставиха документи“. Моят отговор беше: „Можеше да се провери в ортофотоснимките, както аз напраавих за 5 минути, за да разбера, че тези сгради ги е нямало“, коментира министърът.

„Още повече, че когато си издал удостоверенията за търпимост – няма подробен устройствен план, тоест те не отговарят на градоустройствена норма, което е също задължение да има статут на търпимост“, допълни той.

Шишков обяви, че шефът на кадастъра във Варна от днес трябва да има заповед за уволнение. „Аз го казах много ясно и знаете, че когато го кажа, то се случва. Най-вероятно и други органи ще се интересуват от него, но това е най-малкото провинение в тази история, която ви разказвам“, категоричен бе регионалният министър.

Той обясни още, че контролът по строителството на всичко това, което се е случвало, е на община Варна. „Сградите са категория, която подлежи на контрол от Общината. Сега си разпределяйте времето на ГЕРБ, на сегашния кмет, но до ден днешен контролът е на община Варна“, съобщи още Шишков.

Нелегалният „град“ край Варна: сигнали и нарушения още от 2023 г.

Министърът определи строителството на цялото това селище като „организирана слепота“. „Установихме, че има допуснат по изработване на подробен устройствен план януари 2025 г. – тогава, когато кметът твърди, че е имало вече сигнали за незаконно строителство. Не може да бъде допуснат подробен устройствен план с цел узаконяване на незаконно строителство“, каза още той.

По думите му ще има работа за прокуратурата и полицията. „Знаете, че сегашният министър-председател Радев – тогава, в качеството си на президент, също е имал съмнение за начина на инвестиции от собственика на фирмата към ДАНС. Въпреки всичко той е бил реабилитиран и върнат в държавата“, сподели Иван Шишков.

„Кой стоеше със затворени очи? И те не са били едни очи, а страшно много. Ще има много работа за безспорното беззаконие, защото случаят на Варна ще се превърне в емблема не беззаконието на последните три-четири години. Законът е ясен - незаконното строителство се премахва“, заключи той.