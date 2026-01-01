Окръжна прокуратура - Благоевград изготви протест срещу определението на съда, с което е оставено без уважение искането на държавното обвинение за вземане на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия за убийството на 16-годишно момиче.

Прокуратурата счита, че на този етап от разследването са събрани доказателства за съпричастността на мъжа.

Разследването по делото продължава - провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи.

"Събраните доказателства ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението", отбелязват от прокуратурата.

Протестът е внесен в Окръжен съд - Благоевград.