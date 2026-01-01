Заловиха трима души, свързани с дейността на „Корпорацията КУБ“, съобщиха от полицията.
Продължават процесуално-следствените действия по образувано досъдебно производство, свързано с незаконното строителство в местността “Баба Алино”.
ОД на МВР-Варна
Цяла нощ служители на ОД на МВР извършваха претърсване и изземване на адреси, съотносими с работата на "Корпорация КУБ".
Иззети са множество документи имащи отношение с дейността на свързани дружества, компютри и телефони.
За срок до 24 часа са задържани: помощникът на собственика на организацията, юристът на дружеството и счетоводителят.
Претърсването приключи тази сутрин в 4:00 часа.