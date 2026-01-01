Бенямин Нетаняху
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в четвъртък, че е наредил на израелската армия да установи контрол над 70% от територията на ивицата Газа.

По време на интервю на конференция в окупирания Западен бряг Нетаняху заяви, че Израел „затяга“ контрола си върху Хамас. „Вече сме на 60% от територията на ивицата Газа. Бяхме на 50%. Преминахме към 60%“, каза той. „Моята директива е стъпка по стъпка да достигнем първо 70%. Нека започнем с това.“ По време на изказването му част от публиката го призова да поеме контрол над цялата територия на Газа.

В края на април Израелските отбранителни сили (IDF) представиха карти пред международни хуманитарни организации, според които военните вече контролират приблизително 64% от Газа.

Израел многократно е извършвал удари в Газа след прекратяването на огъня, като обвинява Хамас, че го нарушава чрез превъоръжаване и възстановяване на бойния си капацитет. Според палестинското министерство на здравеопазването тези удари са довели до над 850 жертви в Газа от началото на примирието.

По-рано този месец Израел ликвидира Из ал-Дин ал-Хадад, ръководител на военното крило на Хамас, а единадесет дни по-късно беше убит и неговият наследник при последващ удар.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви в социалните мрежи, че страната се е заклела да елиминира всички, отговорни за атаките от 7 октомври: „Всички те са осъдени на смърт навсякъде.“

От своя страна Хамас продължава да отказва да се разоръжи, което според представители на преговорния процес е ключово условие в плана за прекратяване на огъня, от който зависи бъдещото управление на Газа.

Според плана израелските сили трябва постепенно да се изтеглят от територията след разоръжаване на Хамас и разполагане на международни сили за сигурност в отделни части на анклава.

Въпреки че някои държави са изразили готовност да участват в подобни сили, все още няма ясен график за тяхното разполагане. При липса на напредък по споразумението за прекратяване на огъня Израел продължава да разширява контрола си върху части от Газа.

