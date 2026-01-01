Видите ли промяна в данъците, следващата стъпка е да си тръгнем. Така председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов коментира новината, че Европейската комисия започва процедура по прекомерен дефицит срещу България.

Витанов заяви, че кабинетът вече е предприел мерки за справяне с дефицита, които не включват увеличение на данъците.

"Надявам се да не се стигне до румънски сценарий, а чрез икономии и подобряване на ефективността да успеем да влезем в заложените дефицити", добави той.

Народният представител от "Прогресивна България" коментира и темата за депутатските заплати.

Методологията от Министерството на финансите за депутатските възнаграждения дойде, след като изтече срокът за предложения по правилника. Сега ще го отворим пак и ще направим необходимото. Ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавните служители, увери Витанов, като призна, че не е чел методологията.