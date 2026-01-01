Омбудсманът Велислава Делчева настоява да не бъде намален фонд „Издръжка“ на държавните психиатрични болници при подготовката на бюджета за 2026 г., съобщиха от пресцентъра на институцията на обществения защитник. Нейно становище е изпратено до министъра на здравеопазването Катя Ивкова и до заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев.

Повод за позицията е сигнал от Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници, свързан с указания на Министерството на здравеопазването за изготвяне на проектобюджет за 2026 г., според които разходите не трябва да надвишават 90% от нивото им за 2025 г. По информация в сигнала това би означавало около 10% намаление на средствата за издръжка.

В становището си Делчева посочва, че и към момента средствата за издръжка на държавните психиатрични болници са недостатъчни, като средният разход за един храноден е около 2,05 евро (4 лв.), а за лекарстводен – около 1,02 евро (2 лв.). Същите параметри са заложени и за 2026 г., като не е отчетена инфлация от около 7%, посочена от Националния статистически институт.

Омбудсманът отбелязва, че разходите за лечение на пациент включват медикаменти, храна, консумативи, режийни разходи, ремонти, трудотерапия, както и разходи за придружаващи соматични заболявания, а по данни на болниците общият среден дневен разход достига около 10,23 евро (20 лв.) на пациент.

Според Делчева ограничаването на средствата би довело до намаляване на легловия капацитет или отказ от прием на пациенти поради липса на финансов ресурс. Тя подчертава, че държавните психиатрични болници разчитат единствено на финансиране от държавния бюджет и нямат собствени приходи.

В становището си омбудсманът се позовава и на разпоредби от Закона за здравето, според които всяко лице с психично разстройство има право на лечение и грижи при равни условия с останалите пациенти.

Делчева определя като „абсолютно недопустимо“ намаляването на средствата за издръжка на психиатричните болници, като предупреждава, че това би застрашило достъпа до лечение и би накърнило правата на пациентите.

Тя припомня, че институцията на омбудсмана от години препоръчва увеличаване на финансирането на държавните психиатрични болници, включително в рамките на Националния превантивен механизъм.

В заключение омбудсманът призовава Министерството на здравеопазването и Министерството на финансите да преразгледат бюджетните параметри за 2026 г. и да гарантират достатъчно финансиране за лечебните заведения с оглед защита на живота, здравето и достойнството на пациентите.

През 2025 година с протести психиатрите настояваха за увеличаване на възнагражденията с 50%, промяна на категорията на труд от трета във втора и подобряване на условията на труд.