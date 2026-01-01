Паркът „Заимов“ в София се преименува на „Оборище“, реши вчера Столичният общински съвет (СОС).

Вносители на доклада са общинските съветници Иван Сотиров, Веселин Калановски, Антон Койчев и Грети Стефанова.

В мотивите си вносителите посочват, че генерал Владимир Заимов, роден на 8 декември 1888 г., син на българския революционер Стоян Заимов и участвал в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, през 1939 г. се поставя в услуга на съветското разузнаване. Работи под псевдонима "Азорский". На 22 март 1942 г. е арестуван. Обвинен е в създаване на разузнавателна група в полза на съветското разузнаване, която предава военна информация за България и други страни на съветското разузнаване. Осъден е на смърт чрез разстрел и присъдата е изпълнена в деня на произнасянето ѝ. През май 1945 г. смъртната присъда е отменена от състав на Софийския военнополеви съд.

Генерал Заимов два пъти е носител на българския орден “За храброст” и на съветските ордени “Червено знаме” и “Ленин”. През 1972 г. посмъртно е удостоен със званието “Герой на Съветския съюз”. След 9 септември 1944 г. материалите от делото са изпратени в Съветския съюз, откъдето се връщат в края на 60-те години на XX век.

Предвид нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет на българското общество като общински съветници в СОС смятаме за целесъобразно да бъде възстановено популярното и положително възприемано от всички съграждани име на парка, а именно - парк "Оборище", пишат вносителите в своя доклад.