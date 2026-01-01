Грузинското правителство отвори за пръв път изба, в която се съхраняват 40 000 бутилки от редки сортове грузински и френски вина, част от личната колекция на покойния съветски лидер Йосиф Сталин, предаде Ройтерс.

Грузия възнамерява да продаде вината от колекцията на аукцион. Част от тях датират от началото на 19-и век, а средствата от продажбата им ще бъдат използвани за отварянето на училище по винарство.

Винопроизводителят Иракли Гилаури, който работи в сътрудничество с грузинското министерство на земеделието по проекта за отваряне на избата заяви, че аукционът "ще постави Грузия на картата на колекционерите на вино".

Регионът на Южен Кавказ се рекламира като люлка на виното, а археологически находки сочат, че там съществува непрекъсната традиция във винопроизводството, датираща отпреди 8000 години, отбелязва Ройтерс.

Йосиф Сталин, който е роден в Грузия и е лидер на Съветския съюз от 1924 до смъртта си през 1953 г., е бил привързан колекционер и почитател на виното. Неговата колекция включва вина от най-известните винарни в Бордо, които някога са били притежавани от руския император Александър Трети и неговия син Николай Втори.

Съветските власти конфискуват императорската колекция след Октомврийската революция през 1917 г., а тя по-късно става собственост на Сталин, който с времето добавя към нея любимите си сортове грузинско вино.