Румънските въоръжени сили не са разполагали с достатъчно време, за да свалят дрона, който се разби в жилищна сграда в град Галац и рани двама души. Това заяви представител на румънското министерство на отбраната.

„Времето, с което разполагахме - четири минути - беше изключително кратко“, каза генерал Георге Максим от Обединеното командване на въоръжените сили по време на пресконференция.

Той уточни, че не е имало „реалистична възможност за безопасното му неутрализиране“, предаде АФП.

Румънският президент Никушор Дан обясни, че решението да не бъде открит огън срещу дрона е било взето, защото „не са били налице необходимите условия той да бъде унищожен, без това да създаде сериозен риск за безопасността на цивилното население“.

По-рано тази седмица дрон, участвал в руска атака срещу Украйна, падна върху жилищна сграда в Галац близо до украинската граница. Инцидентът предизвика пожар, наложи евакуацията на сградата и доведе до леки наранявания на двама души.

Случаят предизвика остри реакции от страна на НАТО, Европейския съюз и Украйна. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте увери Букурещ в „пълната солидарност“| БГНЕС