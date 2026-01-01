Нередовният режим на хранене може да бъде свързан с по-висок риск от депресия, показва ново изследване, публикувано в научното списание Journal of Affective Disorders. Корейски учени анализирали данни за 21 568 възрастни участници от Националното проучване за здравето и храненето на Южна Корея за периода 2014–2022 г.

Резултатите показват, че хората с по-ниска регулярност на основните хранения имат с 55% по-висока вероятност да проявяват депресивни симптоми в сравнение с тези, които се хранят по постоянен график. Установено е още, че разнообразното меню може да намали негативните ефекти от хаотичния режим на хранене, докато пропускането на закуската допълнително увеличава риска.

Най-силна връзка между нередовното хранене и депресията е наблюдавана при мъжете, пушачите и хората, които се хранят късно вечер.

Според учените непостоянните часове на хранене могат да нарушат циркадния ритъм на организма – вътрешния биологичен часовник, който регулира множество процеси в тялото. Това може да доведе до промени в секрецията на хормони като мелатонин и кортизол, които влияят върху настроението и емоционалната устойчивост.

Изследователите отбелязват също, че нередовното хранене често е свързано с по-нисък прием на важни хранителни вещества, включително витамини от група B, фибри и антиоксиданти. Освен това подобен режим може да бъде признак за по-дезорганизиран начин на живот или социална изолация – фактори, които също са свързани с влошено психично здраве.

Авторите подчертават, че проучването не доказва пряка причинно-следствена връзка между хранителните навици и депресията. Въпреки това резултатите подсказват, че редовните хранения, разнообразното хранене и ежедневната закуска могат да бъдат лесен и немедикаментозен подход за намаляване на риска от депресивни симптоми.