Първи пациент, за когото беше потвърдено, че е носител на вируса в основата на настоящата епидемия от ебола в Демократична република Конго, вече е излекуван, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Световната здравна организация.

На 27 май в ДР Конго излекуван пациент, носител на вируса на ебола, е бил изписан от болница, каза пред медиите в Женева Анаис Льоган, технически експерт към СЗО по вирусните хеморагични трески. Тя добави, че от началото на настоящата епидемия това е първият пациент, приет в болница за лечение от ебола, който се е прибрал вкъщи, след като са му били направени два теста, които са били отрицателни.

Понастоящем няма одобрена ваксина или лечение за щама Бундибуджо (Bundibugyo) на вируса ебола, който в момента се разпространява в региона. Веригата на инфекциите може да бъде прекъсната само ако заразените получат лечение при най-високите стандарти на безопасност и контактните прекарат в изолация три седмици.

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус предупреди за "мащаба и скоростта" на разпространение на епидемията от ебола в Демократична република Конго