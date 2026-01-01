Резултатите от анализа на пробите, взети от дванадесетия кораб с насипен аржентински слънчоглед, показват наличие на олово, кадмий и никел, като отчетените количества са под пределно допустимите концентрации, определени в Регламент (ЕС) 2023/915.

БАБХ въвежда денонощен контрол на пристанище Варна за вноса на зърно

В тази част пробите са в съответствие с приложимите норми, съобщиха от БАБХ. Корабът превозва общо 41 112 тона слънчоглед.

Около два пъти над допустимото е количеството на пестицида малатион в пратката. Резултатите сочат още, че съдържанието на пестицида делтаметрин е близо до граничните допустими стойности.

Съдържанието на активното вещество пиримифос-метил в пробата е под максимално допустимото. В заключение, по отношение на съдържанието за остатъци от пестициди, пратката е в несъответствие с европейските изисквания.

Пестициди над нормата в слънчоглед, внесен у нас с десети аржентински кораб

До момента в страната са пристигнали дванадесет пратки слънчоглед от Аржентина с общо количество над 486 015 тона. Прилага се надграденият 24-часов механизъм за контрол и проследимост по цялата верига - от разтоварването, пломбирането и транспортирането на суровината, през съхранението в силозите, до последващата преработка и експедиция. Целта е да се гарантира защитата на здравето на българските и европейските потребители.