От днес Българската агенция по безопасност на храните въвежда 24-часови проби по време на разтоварването на всеки един кораб. Освен това всеки камион ще бъде описван и пломбиран още на пристанището във Варна. Това заяви пред журналисти министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който присъства във Варна на процедура по вземане на проби от слънчоглед, внесен у нас с кораб от Аржентина.

„По този начин ще гарантираме, че от днес нататък няма да има нито едно зрънце да бъде разпиляно на територията на България, нито една капка олио“, допълни той.

"При пристигането на камионите в местата за съхранение на зърното, друг представител на Агенцията по храните ще разпломбира превозните средства и ще следи за напълването на силозите. Когато те се запълнят изцяло с внесения слънчоглед, самите силози също ще бъдат пломбирани. При подаване на заявка за стартиране на преработката, експерти от БАБХ ще отпечатват обектите и ще контролират влизането на суровината в предприятието", обясни Абровски.

Министърът допълни, че след приключване на преработката, камионите, които транспортират готовото олио обратно към митническия склад на Порт Варна, отново ще бъдат пломбирани.

"Длъжни сме да покажем, че държава има, че тя работи, че системите за контрол са видими, за да успокоим българските граждани, потребители и целия Европейски съюз, защото ние сме негова външна граница", допълни той.

Незаконно строителство в "Баба Алино"

Във връзка с незаконното строителство в "Баба Алино", където върху около 100 декара са изградени десетки постройки без необходимите разрешителни, Абровски заяви, че ще бъде направена цялостна, комплексна проверка на това какво точно се случва.

"Виновните ще си понесат отговорността за всеки един кубик дървесина, която е отсечена незаконно. Тези, които са извършили тези незаконни действия, ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона", допълни той.