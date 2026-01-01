Социалните медии са толкова вредни за децата, колкото и тютюнопушенето, твърдят британски лекари, като призовават законодателите да се справят с вредите, които прекаленото време пред екрана причинява на младите хора, съобщава Ройтерс.

Академията на кралските медицински колежи подробно описва въздействието на социалните медии върху децата в становище, представено в рамките на правителствената консултация за защита на децата в интернет.

„Малко са темите, които са обединили лекарите толкова категорично през последните години, колкото въздействието, което неограниченото излагане на технологии и устройства оказва в момента върху здравето на децата и младите хора“, се казва в становището на организацията, която представлява 23-те кралски медицински колежа и факултети във Великобритания и Ирландия.

Повече от половината от 132-мата анкетирани лекари са наблюдавали поне един случай всяка седмица на увреждане на здравето, което може да е свързано с технологиите и устройствата, а над една трета са виждали доказателства за увреждане няколко пъти седмично, се посочва в доклада.

Уврежданията варират от физически наранявания, например причинени от имитиране на действия от екстремна порнография до въздействия върху психичното здраве, като травма от гледане на насилие онлайн.

Великобритания обсъжда ограничаване на достъпа на децата до социалните медии, включително възможна забрана за лица под 16 години, ограничения за времето за ползване на приложения и ограничения върху това, което се описва като „пристрастяващи характеристики на дизайна“.

Миналата година Австралия стана първата страна, която забрани социалните медии за деца под 16 години, като европейските страни обмислят подобни мерки.

Британският закон за онлайн безопасността изисква социалните медии да предприемат мерки за защита на децата от незаконно и вредно онлайн съдържание, но правителството се е ангажирало да отиде по-далеч.

„Въпросът не е дали ще предприемем действия - ние ще го направим, независимо дали става дума за забрана на социалните медии за лица под 16 години или за ограничения на ключови характеристики и функции“, заяви министърът на технологиите Лиз Кендъл пред Би Би Си Нюз.

Стотици британски семейства тестват забрани за социалните медии и ограничения за времето, прекарвано в приложенията, за да видят как те се отразяват на съня, семейния живот и училищните задачи на децата.

Експертите са разделени по въпроса колко ефективна би била пълната забрана, докато група младежи в Лондон казаха за Ройтерс, че са против ограниченията.