Снощи около полунощ в изоставен строеж в ул. "Цар Асен" са открити издирваните във Варна Катерина и Кирил. Те са отведени в 1-во РУ. Направени са им медицински прегледи като няма данни за насилие, пише NOVA.

На двете издирвани деца е взета мярка за полицейска закрила и са настанени в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни лица.

В неизвестност от 24 май: Полицията във Варна издирва две деца - виждали ли сте ги (СНИМКА)

Освен това по-малката им сестричка също е била изведена от дома си и настанена в дом "Майка и дете". Образувано е досъдебно производство срещу майката на трите деца за неполагане на грижи за тях.

Припомняме, че вчера бе съобщено, че полицията във Варна издирва двете деца - брат и сестра, които, по данни на майката, са в неизвестност от 24 май. Жената подаде сигнала за изчезването на сина си и дъщеря си във вторник сутринта. 12-годишната Катерина и 11-годишният Кирил Татов са били забелязани за последно в морската ни столица към 13:00 - 13:30 часа в неделя.