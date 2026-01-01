Водоснабдяването в община Севлиево е възстановено, а екипи на водоснабдителното дружество са работили на терен до снощи за отстраняване на последствията от бедствената обстановка, съобщиха от Областната администрация в Габрово след заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии.

Екипи на Регионалната здравна инспекция са взели 26 проби от водата в квартали и села в Габровска област, където водоснабдяването беше прекъснато. Установено е повишение на показателя „мътност“, като водата е годна за битови нужди и пиене. Проби са взети и в Севлиево.

Продължават дейностите по разчистване на засегнатите участъци в региона. Временно е преустановено движението на влаковете между гарите Царева ливада и Трявна поради липса на напрежение в контактната мрежа и паднала скална маса върху железопътния път. Пътниците се превозват с автобуси, като се отчита забавяне на влаковете.

Няма затворени участъци по републиканската пътна мрежа, но движението по пътя Трявна-Царева ливада ще бъде временно ограничено за тежкотоварни автомобили.

По време на заседанието областният управител е благодарил на екипите на ВиК, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Областната дирекция на МВР в Габрово, Българския Червен кръст в Габрово, четирите общини и доброволците, участвали в координираните действия по преодоляване на последствията от бедственото положение.

Вчера на място напредъка по възстановяването на авариралия западен водопроводен клон за Севлиево провериха министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски.

Те акцентираха върху необходимостта ремонтът да бъде приключен в кратки срокове, така че да се възстанови водоснабдяването на засегнатите населени места, да бъде оказана подкрепа на пострадалите домакинства и да се оцени отражението върху земеделските площи и реколтата. При инспекцията на ремонта на тръбата присъстваха и народните представители Николай Косев, Данаил Петков и Богомил Петков.

На 23 май в Севлиево и района имаше сериозни наводнения след интензивни валежи и повишени нива на реките. Бедствено положение беше обявено за цялата област Габрово, след като придошлите води заляха части от града, наложиха евакуация на жители и прекъснаха водоснабдяването и електрозахранването в засегнати райони. На места водата достигна около 1,20 метра, а доброволци и институции изграждаха защитни диги и оказваха помощ на населението.

Водоподаването е възстановено, а тялото на мъжът на 55 години, който бе издирван бе открито на 4 километра от мястото на изчезването.