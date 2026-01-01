Столична община пуска тестова версия на мобилно приложение, чрез което превозните документи за градския транспорт могат да се използват директно през мобилен телефон. Това съобщи кметът Васил Терзиев във Facebook.

Приложението позволява персонализирани карти за градски транспорт да бъдат добавяни в дигитален портфейл и използвани чрез валидаторите в превозните средства без необходимост от физическа пластика. Потребителите, които не разполагат с карта, могат да създадат виртуална неперсонализирана карта и да я зареждат с различни превозни документи, сред които билети 30/60+, дневни карти и други.

„Приложението дава възможност и за дистанционно зареждане на повече от един превозен документ, което може да улесни корпоративните клиенти“, отбелязва Терзиев.

Към момента приложението е достъпно за устройства с Android. Верификацията за устройства на Apple предстои и услугата все още не е активна за тази платформа, уточнява кметът.

„Пускаме го в тестова версия, защото вярваме, че най-добрите дигитални услуги се създават заедно с хората“, посочва Терзиев и допълва, че общината ще разчита на обратна връзка от гражданите за подобряване на приложението.

Кметът уточнява, че физическите карти за градски транспорт остават валидни, а дигиталната версия представлява допълнителна възможност за пътниците.

Според Терзиев инициативата е част от по-широка политика за дигитализация на процесите, отваряне на данни и развитие на услуги съвместно с гражданите.

В публикацията си той благодари на заместник-кметовете Иван Гойчев и Виктор Чаушев, както и на екипа на Центъра за градска мобилност, разработчиците и общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Спаси София“ и ГЕРБ за работата по проекта.

През октомври 2025 г. Столичният общински съвет прие доклад на общинските съветници от групата „Спаси София“ – Гергин Борисов и Борис Бонев, който предвижда дигитализация на системата за градски транспорт чрез създаване на мобилно приложение, чрез което гражданите да могат да закупуват билети, да подновяват месечни и годишни карти, както и да добавят превозните си документи в дигитални портфейли като Apple Wallet и Google Wallet.