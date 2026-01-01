Сухо дърво падна върху детска въртележка в централния парк в Чирпан. Инцидентът е станал днес, докато на съоръжението е имало дете, съобщава NOVA.

Като по чудо детето не е пострадало.

На място са били извикани екипи, които са обезопасили района. Причините за инцидента тепърва ще се изясняват.

Случаят предизвика коментари в социалните мрежи и отново постави въпроса за състоянието на дърветата в градските паркове и необходимостта от редовна проверка на опасните клони и изсъхнали дървета около детски площадки.